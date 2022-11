Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien ohne gemeinsame Richtung

Die Märkte in Asien konnten sich vor der Zinssitzung der US-Notenbank auf keine gemeinsamen Kurs einigen. Die Anleger rechnen nicht mit einer baldigen Verlangsamung der Erhöhungen.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 147,56 Yen und stagnierte bei 7,2710 Yuan. (Foto: dpa) Börse Tokio

Sydney Die Währungshüter in den USA werden am Mittwoch um 19 Uhr ihre Erklärung zur Zinspolitik veröffentlichen. Die Anleger warten auf Hinweise, dass die Notenbank Fed künftig kleinere Zinsschritte in Erwägung ziehen könnte. „Wir vermuten, dass der Fed-Vorsitzende (Jerome) Powell alles vermeiden wird, was als Signal missverstanden werden könnte, dass die unvermeidliche Verringerung des Umfangs der Zinserhöhung das Ende des Zinserhöhungszyklus bedeutet“, sagte Kevin Cummins, Chefökonom bei NatWest Markets.

„In Anbetracht der Tatsache, dass die Inflationsdaten noch keine Anzeichen für eine Abschwächung zeigen, neigen wir eher dazu, dass die Notenbanker noch nicht signalisieren, dass sie den Umfang der Zinserhöhungen reduzieren werden.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 27.643 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1939 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

