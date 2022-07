Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien orientieren sich an der Wall Street

Anleger reagieren erfreut auf den Kurs der Fed und sind weniger besorgt wegen einer möglichen Rezession.

Die Anleger schwanken zwischen Inflations- und Wachstumssorgen. (Foto: dpa) Börse Singapur

Singapur Die asiatischen Aktien orientieren sich am Freitag an einer späten Kurserholung an der Wall Street. Die Märkte konzentrieren sich dabei eher auf eine mögliche Verlangsamung der Zinserhöhungen als auf eine US-Rezession. Analysten warnen, dass der Aufschwung nur von kurzer Dauer sein könnte. „Im Moment gibt es ein Hin und Her zwischen Inflations- und Wachstumssorgen“, sagt Tom Nash, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei UBS Asset Management in Sydney, wobei die überraschend schwachen US-Wachstumszahlen den Schwerpunkt auf Letzteres legen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 27.945 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1949 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

