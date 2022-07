Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien starten mit Kursgewinnen

Positive Signale von Vertretern der Fed stimmen die asiatischen Anleger positiv. Der japanische Nikkei lag am Morgen mehr als ein Prozent im Plus.

Frankfurt/Tokio Die asiatischen Aktien folgten im frühen Handel am Freitag den Kursgewinnen an der Wall Street, da sich die Ängste vor einer Konjunkturabkühlung abschwächten. Alle drei großen US-Indizes legten über Nacht aufgrund positiver Signale von Vertretern der Federal Reserve zu.

Auch das Pfund Sterling machte seine jüngsten Verluste nach der Entscheidung des britischen Premierministers Boris Johnson zurückzutreten, wieder wett. „Unserer Ansicht nach wird das GBP seine Gewinne angesichts der schwächer werdenden Aussichten für die britische Wirtschaft wahrscheinlich bald wieder aufholen“, sagte Carol Kong, Währungsstrategin der Commonwealth Bank of Australia.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 26.870 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1907 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

