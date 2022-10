 Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien steigen in der Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungen

Nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt steigen die Börsen in Asien. Anleger hoffen weiter auf ein Ende der Zinserhöhungen.

Singapur Asiatischen Aktien legten am Mittwoch zu. Anleger klammern sich an die Hoffnung, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen in den USA und weltweit verlangsamen wird. Die US-Futures fielen jedoch nach enttäuschenden Ergebnissen der Tech-Giganten Alphabet und Microsoft.

„Nach dem Motto schlechte (wirtschaftliche) Nachrichten sind gute Nachrichten (für die Risikomärkte), sonnen sich die US-Aktien weiterhin im Glanz der Andeutungen vom letzten Freitag, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verringern wird“, sagte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei der National Australia Bank in Sydney, in einer Mitteilung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 27.577 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1925 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent.

