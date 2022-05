 Nikkei, Topix & Co: Asiatische Aktien steigen nach Senkung der Leitzinsen in China

China senkt den Leitzins stärker als erwartet um gegen eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums vorzugehen. Bei den Anlegern sorgt das für Kauflaune.

Die Anleger in Asien gehen gut gelaunt ins Wochenende. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur Die asiatischen Aktien haben im frühen Handel am Freitag zugelegt, nachdem China den Leitzins für die Kreditvergabe stärker als erwartet um 15 Basispunkte gesenkt hatte. Die Behörden versuchten dadurch die Konjunkturabschwächung abzufedern. „Auch wenn dies sicherlich nicht ausreichen wird, um den Gegenwind beim Wachstum im zweiten Quartal umzukehren, so ist die Senkung doch ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Carlos Casanova, leitender Asienökonom bei der Union Bancaire Privee in Hongkong.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent höher bei 26.677 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1874 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

