Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien straucheln in Zweijahrestief – Chinesische Wirtschaft wächst langsamer

Die chinesische Wirtschaft ist zuletzt nur noch um 0,4 Prozent gewachsen. Die wichtigsten Indizes steuern auf einen Wochenverlust zu.

Die asiatischen Anleger halten sich zum Ende der Woche zurück. (Foto: AP) Börsen Asien

Frankfurt/Tokio Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag ein Zweijahrestief erreicht und bewegen sich auf einen Wochenverlust hin. Eine neue Reihe von Zinserhöhungen in der ganzen Welt verstärkten die Sorgen über die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum. Zusätzlich zu diesen allgemeinen globalen Wachstumssorgen veröffentlichte China am Freitag seine Wirtschaftsdaten für das zweite Quartal.

Vor dem Hintergrund strenger Corona-Maßnahmen ist das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal deutlich abgesackt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die zweitgrößte Volkswirtschaft nur noch um 0,4 Prozent zu, wie das Pekinger Statistikbüro am Freitag mitteilte. Es ist das schwächste Quartalswachstum seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch um 4,8 Prozent gewachsen. Für das erste Halbjahr ergab sich damit ein Gesamtwachstum von 2,5 Prozent.

