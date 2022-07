Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien weiter auf Erholungskurs

Die wichtigsten Indizes starteten den Handelstag im Aufwärtstrend. Anleger sorgten sich weniger um eine Rezession.

Befürchtungen einer Rezession sind abgeschwächt. (Foto: dpa) Chinesische Märkte

Peking, Hongkong Asiatische Aktien folgen am Mittwoch der Wall Street ins Plus. Gute US-Unternehmenszahlen hellten die Stimmung der Anleger auf und schwächten Befürchtungen einer Rezession ab. „Es war also eine risikofreudige Nacht, aber die Rezessionsängste sind sicherlich nicht verschwunden und die Erholung der Aktien in der letzten Woche könnte auch eine Erholung von überverkauften Niveaus und extremem Pessimismus widerspiegeln“, schrieb Rodrigo Catril von der NAB in einer Mitteilung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,4 Prozent höher bei 27.596 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2 Prozent und lag bei 1940 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

