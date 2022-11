 Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktien ziehen an

Asiatische Aktien ziehen an

Nikkei, Topix und Co.

Die Anleger in Asien haben sich von den neuen Zinsschritten in den USA erholt. Die Aktien in China und Hongkong können die gesamten asiatischen Märkte mit hoch ziehen.

03.11.2022 - 05:21 Uhr