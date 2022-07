Nikkei, Topix und Co. Asiatische Aktien zum Wochenschluss unter Druck

Die Volksrepublik China hat sich in diesem Jahr von ihrem Wachstumsziel verabschiedet. Das sorgt für schlechte Stimmung an der Börse.

Die Anleger schwanken zwischen Inflations- und Wachstumssorgen. (Foto: dpa) Börse Singapur

Frankfurt / Tokio An den asiatischen Börsen ist zum Wochenschluss keine Kauflaune aufgekommen. Der Nikkei-Index verlor 0,2 Prozent auf 27.764 Zähler, der breiter gefasste Topix gab 0,4 Prozent nach. Börsianer machten Gewinnmitnahmen für den Rückgang verantwortlich, da der Nikkei-Index kurzzeitig über die psychologisch wichtige Marke von 28.000 Punkten geklettert war.

Bergab ging es auch an der chinesischen Börse. Für schlechte Stimmung sorgte hier, dass sich China zunehmend von seinem Wachstumsziel für die Wirtschaft in diesem Jahr verabschiedet. Die Volksrepublik werde hart arbeiten, um das bestmögliche Ergebnis für die Konjunktur in diesem Jahr zu erzielen, berichteten staatliche Medien am Donnerstag nach einem hochrangigen Treffen der regierenden kommunistischen Partei.

