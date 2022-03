Nikkei, Topix & Co Asiatische Aktienmärkte geraten ins Stocken

Erneut machen sich Corona-Ängste unter den asiatischen Anlegern breit: Schanghai muss erneut in den Lockdown. Die wichtigsten Indizes liegen im frühen Handel im Minus.

Die Stimmung ist zum Wochenstart gedrückt. (Foto: dpa) Märkte Asien

Frankfurt, Tokio Die Aktienmärkte in Asien gerieten angesichts des Coronavirus-Lockdowns im chinesischen Finanzzentrum Schanghai ins Stocken. Um die 26 Millionen Einwohner zu testen, wird das öffentliche Leben dort von diesem Montag (28. März) an bis zum 05. April in zwei Stufen heruntergefahren. Anleger befürchten, dass dies die Lieferketten erneut durcheinanderbringen und die Wirtschaft weltweit beeinträchtigen könnte. Das könnte den Inflationsdruck verstärken. „Die Abriegelung Schanghais hat zu einem erneuten Ausverkauf durch enttäuschte Anleger geführt, da sie erwarteten, dass ein Lockdown vermieden werden würde“, sagte Kazuhiko Saito, Chefanalyst bei Fujitomi Securities Co Ltd. Der Ölpreis rutschte am Montag ab.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 28.047 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1975 Punkten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen