 Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Aktienmärkte weiten ihre Talfahrt aus

Die Anleger machten sich angesichts einer weiteren erheblichen Straffung der US-Zentralbankpolitik erneut Sorgen über eine mögliche Rezession.

Die wichtigsten Indizes fielen zunächst ins Minus. (Foto: AP) Anzeige des Nikkeis

Tokio „Die anhaltend aggressiven Äußerungen der Fed-Beamten sind ein klarer Rückschlag für das Narrativ 'Die Fed wird sich schon umorientieren', das die Risikopapiere seit Anfang der Woche unterstützt hat“, sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der National Australia Bank. Eine gewisse Positionierung im Vorfeld der für Freitagabend anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sei wahrscheinlich auch ein Faktor.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 27.194 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1912 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

