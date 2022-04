 Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen am Morgen uneinheitlich

Globale Risiken lasten weiter auf der Stimmung der Anleger. Dennoch folgten viele asiatische Indizes der Wall Street im frühen Handel ins Plus.

Die Stimmung der asiatischen Anleger ist am Freitag durchmischt. (Foto: dpa) Nikkei

Peking Asiatische Börsen haben am Freitag dank einer soliden Wall-Street-Sitzung leichte Gewinne verbuchen können. Dennoch standen sie vor dem schlechtesten Monat seit zwei Jahren, da Wachstumsängste in China und eine drohende US-Zinserhöhungen die Stimmung belasteten. „Es gibt vier kurzfristige Katalysatoren, die den Markt im Moment antreiben: Die US-Earnings, die wir etwa zur Hälfte hinter uns haben, steigende US-Staatsanleihenrenditen und viele hawkische Äußerungen der Fed, der Krieg in der Ukraine und die chinesische Politik“, sagte Fook-Hien Yap, Senior Investment Stratege bei Standard Chartered Wealth Management.

In Japan bleibt die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Die Börse in Schanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

