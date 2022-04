Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen: Aussicht auf weltweite Zinserhöhungen verunsichert Anleger

Die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf Rohstoff- und Verbraucherpreise erhöhen den Druck auf Anleger. Die wichtigsten Indizes verzeichnen am Freitag deutliche Verluste.

Die Stimmung bei den Anlegern in Asien ist getrübt. (Foto: dpa) Börse in Tokio

Tokio, Schanghai, Shenzen Die asiatischen Börsen haben sich am Aktien Freitag schwächer gezeigt. Sie steuerten auf einen wöchentlichen Verlust zu, da die Aussicht auf aggressive globale Zinserhöhungen die Anleger verunsicherte. Der Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Schockwelle bei den Rohstoffpreisen sowie die anhaltenden Schäden an den Versorgungsketten durch die Pandemie haben den Druck auf die Verbraucherpreise weiter erhöht und verstärken das Gefühl einer großen Trendwende. „Die vergangenen zwei Jahrzehnte brachten niedrige Inflation und eine relativ friedliche Welt. In Zukunft könnten geopolitische Konflikte immer volatiler werden und sich stärker auf die gesamte Weltwirtschaft auswirken“, sagte Lirong Xu, Chief Investment Officer bei Franklin Templeton Sealand Fund Management in Schanghai.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26.783 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1885 Punkten.

