Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen bleiben trotz Furcht vor Zinserhöhungen der Fed stabil

Die Anleger sind zum Wochenende optimistisch gestimmt. Nikkei, Topix und die Börse in Schanghai notieren im Plus.

Schanghai Die asiatischen Anleger haben sich von den Zinssorgen an der Wall Street nicht beirren lassen und sorgten deswegen am Freitag zum Ende der Woche nochmal für etwas Erholung an den Börsen. „In der Form der US-Staatsanleihenkurve sehen wir keine besonders neuen Rezessions-/Abschwächungssignale, sondern nur die gleiche konsistente deutliche Verlangsamung, die für H2 2023 vorgesehen ist“, so Alan Ruskin, Makrostratege bei der Deutschen Bank.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent höher bei 26.422 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,9 Prozent und lag bei 1865 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 128,82 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,7979 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 1,0021 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0387 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0411 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2214 Dollar.

