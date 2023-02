Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen erholen sich

Die japanische Zentralbank ist weiter unter Druck, da die jährliche Kerninflation der Verbraucher im Januar einen 41-Jahres-Höchststand erreicht hat. Der Nikkei stieg an.

Der japanische Aktienindex Nikkei stieg am Freitag so stark wie seit einem Monat nicht mehr. (Foto: AP) Nikkei

Singapur Viele Anleger an den asiatischen Börsen atmeten am Freitagmorgen nach einer Rede des künftigen Chefs der japanischen Zentralbank erleichtert auf. In einer dreistündigen Rede vor dem japanischen Parlament machte Kazuo Ueda deutlich, dass er die ultralockere Geldpolitik der Zentralbank einstweilen beibehalten werde, da das Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent noch nicht erreicht sei.

Auch gab er keine Anzeichen dafür, dass die Bank ihre Renditenkurvensteuerung (YCC) aufgeben werde. „Ueda arbeitet hart daran, sich als Garant für Kontinuität zu präsentieren - zumindest für den Anfang“, sagte Sean Callow, leitender Währungsstratege bei Westpac. „Jetzt ist für ihn nicht der richtige Zeitpunkt, um der Politik seinen eigenen Stempel aufzudrücken.“

Daten vom Freitag zeigten, dass die jährliche Kerninflation der japanischen Verbraucher im Januar mit 4,2 Prozent einen neuen 41-Jahres-Höchststand erreicht hatte. Die Zentralbank steht damit weiterhin unter Druck, ihr massives Konjunkturprogramm auslaufen zu lassen.

