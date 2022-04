 Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen folgen Wall Street ins Plus

Die Renditen der US-Anleihen und der Dollar-Kurs geben den asiatischen Anlegern positive Impulse. Die wichtigsten Indizes liegen im frühen Handel im Plus.

Anleger folgen dem Trend der US-Börsen. (Foto: dpa) Märkte Asien

Tokio, Schanghai, Shenzen Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag im Gleichschritt mit der Wall Street gestiegen. Die Renditen der US-Staatsanleihen stabilisierten sich, der Dollar ging zurück und die jüngsten US-Daten weckten offenbar auch die Hoffnungen der Anleger in Asien. „Ich denke, es gibt eine Reihe von positiven Entwicklungen, die den asiatischen Börsen heute Auftrieb geben. Erstens haben sich die Kernverbraucherpreise in den USA abgeschwächt, was bedeuten könnte, dass der Inflationsdruck in den USA bald nachlässt, und zweitens haben sich die chinesischen Entscheidungsträger kürzlich ermutigender über die Stabilisierung und Unterstützung des Wirtschaftswachstums geäußert“, sagte David Chao, globaler Marktstratege bei Invesco in Hongkong.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 27.183 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1906 Punkten.

