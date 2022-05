Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen geben zum Wochenauftakt nach – Nikkei liegt 1,9 Prozent im Minus

Der Handelsplatz lag zum Wochenstart leicht im Plus.

Hongkong Die asiatischen Märkte drehen zu Wochenauftakt ins Minus. Die angekündigten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, der anhaltende Lockdown in Schanghai und der Krieg in der Ukraine schüren bei den Anlegern Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum und eine mögliche Rezession. „Eine Reihe von Zinserhöhungen und eine aggressivere Kommunikation erfolgten vor dem Hintergrund eines Einbruchs der chinesischen und europäischen Wirtschaftstätigkeit, neuer Pläne für russische Energieverbote und eines anhaltenden Drucks von der Angebotsseite“, schrieben die Analysten von Barclays. „Dies schafft die düstere Aussicht auf eine anhaltende Inflation, die die Zentralbanken dazu zwingt, die Zinssätze trotz eines sich stark verlangsamenden Wachstums zu erhöhen.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 26.479 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 130,87 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,6952 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9904 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0519 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0419 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2305 Dollar.

