Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen im Drei-Wochen-Hoch

Die asiatischen Märkte starten mit deutlichen Gewinnen in den Tag. Der japanische Nikkei lag im frühen Handel 2,5 Prozent im Plus.

Tokio, Schanghai, Shenzen In Asien schichteten Anleger ihr Vermögen aus schwächelnden Anleihen in Aktien um und sorgten damit für ein Drei-Wochen-Hoch an den Börsen. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent, ähnliche Gewinne verzeichneten die Indexe in Hongkong, Seoul und Sydney. Der japanische Nikkei-Index sprang 2,5 Prozent nach oben und erreichte damit ein Zwei-Monats-Hoch.

Aus den Anleihemärkte zogen Investoren ihr Geld ab, da sie von einer noch härteren Gangart der US-Notenbank Fed beim Kampf gegen Inflation ausgingen. Der bereits vor Monaten begonnene Trend verschärfte sich, nachdem Fed-Chef Jerome Powell die Möglichkeit größerer Zinserhöhungen als üblich angedeutet hatte. Infolgedessen sank der zinssensitive Yen am Mittwoch auf ein Sechsjahrestief von 121,41 pro Dollar.

„Der Anstieg der Renditen in den letzten zwei Wochen war der größte seit der globalen Finanzkrise, und selbst damals lagen die Bewegungen nur wenige Basispunkte unter dem, was wir jetzt erleben“, sagte Jan Nevruzi, Zinsstratege bei NatWest Markets. „Irgendwann könnte der Markt beginnen, einen wirtschaftlichen Abschwung einzupreisen, insbesondere wenn die Fed eine Reihe von Zinserhöhungen um 50 Basispunkte vornimmt“, warnte er.

Die IT-Konzerne Tencent und Alibaba sowie der Essenslieferant Meituan führten den Hang Seng Tech-Index mit einem Plus von mehr als drei Prozent an.

