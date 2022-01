 Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen kommen vor US-Jobdaten kaum vom Fleck

Wieder steht die US-Geldpolitik im Fokus der Anleger. Während der Shanghai- und Topix-Index in der Verlustzone schlossen, blieb der Nikkei-Index kaum verändert.

Die Anleger in Asien blicken in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Hongkong Vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten haben sich die Anleger in Asien am Freitag zurückgehalten. In Tokio ging der Nikkei-Index kaum verändert mit 28.478 Punkten aus dem Handel, der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent. „Sich richtig zu positionieren ist vor den Daten und dem anstehenden langen Wochenende in Japan schwer“, sagte ein Händler.

Auch an der chinesischen Börse passierte zum Wochenschluss nicht viel: Der Shanghai-Index gab 0,2 Prozent nach, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Die Investoren erhofften sich von den Job-Daten aus den Vereinigten Staaten Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung hatte an den Märkten Spekulationen auf eine schnellere Anhebung der Zinsen ausgelöst. Am Donnerstag war es deshalb an den Börsen in Asien und Europa zum Teil deutlich bergab gegangen.

Mehr: Fed-Protokoll dämpft Stimmung an der Wall Street – Tech-Werte deutlich unter Druck

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen