Nikkei, Topix und Co. Asiatische Börsen kommen zum Wochenschluss kaum vom Fleck

Die Inflation in den USA ist noch nicht besiegt, sagen Experten. Das drückt auf die Stimmung der Anleger in Asien.

Anleger sind am Morgen noch unentschieden. (Foto: Reuters) Aktienkurse in Schanghai

Frankfurt, Tokio Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenschluss kaum bewegt. Die Anleger richteten sich darauf ein, dass die Zinsen in den USA weiter deutlich steigen werden und blieben daher vorsichtig. Es gebe noch keine Anzeichen dafür, das sich die Teuerung so sehr verlangsame, dass die US-Notenbank Fed den Sieg über die Inflation ausrufen könne, sagte Brian Martin vom Finanzinstitut ANZ.

In Tokio trat der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Fretag mit 28.930 Zählern auf der Stelle, der breiter gefasste Topix stieg um 0,2 Prozent. In China lag die Börse in Shanghai 0,2 Prozent im Minus, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Wie aus einem Interview mit dem "Wall Street Journal" hervorging, neigt der Chef des Fed-Bezirks von St. Louis, James Bullard, auch bei der nächsten Sitzung der US-Zentralbank im September zu einer Erhöhung der Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte.

