Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen legen nach Kursgewinnen Verschnaufpause ein

Ob man weiterhin in der Lage sein wird, Rohstoffe zuverlässig aus der Ukraine und Russland zu beziehen, bleibt unklar. Die asiatischen Märkte geben im frühen Handel nach.

Die asiatischen Anleger hatten in den vergangenen Tagen kräftig zugekauft. (Foto: AP) Börsen Asien

Tokio Die asiatischen Börsen haben am Freitag nach mehrtägigen kräftigen Kursgewinnen eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ins Stocken geraten sind. „Es ist sehr schwierig, das Vertrauen zu gewinnen, dass man in der Lage sein wird, Rohstoffe zuverlässig aus Russland oder der Ukraine zu beziehen“, sagte Tobin Gorey, ein Rohstoffstratege bei der Commonwealth Bank of Australia in Sydney. Man werde sich anderweitig umsehen müssen und das verteuere die Preise, so Gorey.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 26.703 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1902 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 118,72 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3546 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9363 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1087 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0381 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3159 Dollar.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Die Wall Street hat im Handelsverlauf Kursgewinne verzeichnet. Alle Indizes bewegen sich im Plus – und zehren noch vom gestrigen Leitzinsentscheid.