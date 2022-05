 Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen nach Fed-Entscheid fester

Die asiatischen Anlegern folgen der Erleichterung der Wall Street. Der Zins-Entscheid der Fed hatte in den USA eine Rally ausgelöst.

Die Anleger folgen dem Trend der Wall Street. (Foto: dpa) Märkte Asien

Peking Die Anleger in Asien reagieren auf den Zinssprung der US-Notenbank Fed am Donnerstag mit Erleichterung. Die Währungshüter hatten den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben. „Die Märkte schienen nach der Anhebung um 50 Basispunkte durch die Fed und Powells Kommentar, dass eine Anhebung um 75 Basispunkte derzeit nicht in Betracht gezogen wird, aufzuatmen“, schreiben die Analysten der ANZ-Bank.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Die Börsen in Japan und Südkorea sind wegen eines Feiertags geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 129,00 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6134 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9714 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0621 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0319 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2622 Dollar.

