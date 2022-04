Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen rutschen wegen Ukraine-Krieg und Rezessionsrisiken ab

Die Lage in Osteuropa belastet weiter die Kauflaune des asiatischen Anleger. Zusätzlich sinkt das Geschäftsklima in Japan.

Die Stimmung der Anleger ist am Freitagmorgen gedrückt. (Foto: AP) Märkte Asien

Frankfurt, Tokio Die asiatischen Börsen sind am Freitag nach dem stärksten Quartalsrückgang an den globalen Aktienmärkten seit zwei Jahren gefallen. Die Anleger machten sich Sorgen über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie die steigenden Rezessionsrisiken. Zusätzlich ist das Vertrauen der japanischen Wirtschaft laut einer Umfrage der Bank of Japan im ersten Quartal auf ein Neunmonatstief gesunken.

