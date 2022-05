Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen schließen sich weltweitem Aufschwung an

Auch an den asiatischen Börsen geht es wieder aufwärts. Positive Zahlen von Tech-Unternehmen in der Region und US-Konzerne sorgen für gute Stimmung.

Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: IMAGO/AFLO) Börse Tokio

Tokio Die asiatischen Börsen haben am Freitag dank starker Ergebnisse regionaler Technologieunternehmen und US-Einzelhändler ihre weltweiten Gewinne ausgebaut. „Obwohl die fünftägigen Zuwächse an der Wall Street von vier Prozent und mehr darauf hindeuten, dass die Kernschmelze gestoppt ist, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es sich dabei nur um eine Erleichterung bei den Gewinnen handelt“, so die Analysten der Mizuho Bank. Dennoch sei der Aufschwung an den Aktienmärkten nicht auf andere Anlagemärkte übergesprungen, da die Renditen im Großen und Ganzen stabil geblieben sind.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.785 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1885 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

