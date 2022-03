Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen starten mit leichtem Plus

Entgegen dem Trend der Wall Street starten die asiatischen Märkte mit Gewinnen. Der japanische Nikkei lag im frühen Handel 1,7 Prozent im Plus.

Die Stimmung der asiatischen Anleger bessert sich. (Foto: AP) Börsen Asien

Tokio, Schanghai, Shenzen Die asiatischen Börsen starteten in den Dienstag nach Gewinnen bei Banken, Energie- und Bergbau-Aktien mit leichtem Plus in den Handelstag. Eingepreist waren darin Erwartungen, die US-Notenbank Fed werde womöglich den Leitzins schneller als erwartet anheben und der Krieg in der Ukraine mit seinen weltweiten Auswirkungen auf die Energieversorgung.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent, angeführt von Gewinnen im australischen Bergbau- und Bankenindex, der ein Zweimonatshoch erreichte. Der japanische Nikkei stieg um 1,7 Prozent auf 27.276 Punkte. Der chinesische Blue-Chip-Index eröffnete 0,2 Prozent niedriger, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,7 Prozent stieg.

Anleger hätten sich mit der Tatsache abgefunden, dass die Zentralbanken der Industrieländer ihre Geldpolitik normalisieren würden, sagte der Asien-Pazifik-Aktienspezialist Manishi Raychaudhuri bei BNP Paribas. Die US-Notenbank wird nach Angaben von Fed-Chef Jerome Powell zügig gegen die hochschießende Inflation gegensteuern.

Mehr: Vergangene Woche erlebte die Wall Street noch ihre beste Woche seit 2020. Nun fallen die wichtigen Indizes.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen