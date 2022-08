Nikkei, Topix und Co. Asiatische Börsen starten verhalten in die Handelswoche

Die internationale Geldpolitik besorgt die Anleger. Auch Daten aus China, die eine langsamere Erholung der Wirtschaft belegen, wirken sich negativ aus.

Wirtschaftsdaten aus China verunsichern die Anleger. (Foto: Bloomberg) Börse Hongkong

Sydney / Peking Die Märkte in Asien starten zu Wochenauftakt verhalten in den Handel. Enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten nähren die Überlegungen der Anleger, dass die Straffung der Geldpolitik durch die weltweiten Zentralbanken aufrechterhalten wird. „Die Zentralbanken konzentrieren sich eher auf die immer noch starke Inflationsdynamik und die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt als auf Signale einer Wachstumsverlangsamung. Dies könnte die jüngste Auffassung der Märkte von 'schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten' ins Wanken bringen“, schrieben Analysten von Barclays in einer Mitteilung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 27.933 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1952 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

