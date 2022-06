Nikkei, Topix & Co Asiatische Börsen vor Fed-Entscheid ohne gemeinsame Richtung – Nikkei und Topix fallen 0,7 Prozent

Asiatischen Anleger sind am Mittwoch zunächst unentschlossen. Die Börse Schanghai ist im Aufwärtstrend.

Die Anleger zeigten sich am Mittwoch zunächst ohne klare Richtung. (Foto: AP) Nikkei Index

Sydney Die Märkte in Asien können sich vor einem möglichen großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed am Mittwoch zunächst auf keine gemeinsame Richtung einigen. Angesichts der höchsten Inflation seit mehr als 40 Jahren wird die US-Notenbank Fed die Zügel diese Woche voraussichtlich weiter anziehen. „Ein womöglich bevorstehender Wendepunkt der Inflation reicht wahrscheinlich nicht aus, um die Talsohle zu durchschreiten, und ähnliche Entwicklungen in der Vergangenheit wurden erst beendet, als die Fed zu einer lockeren Politik übergegangen ist“, schrieben die Analysten von Goldman Sachs in einer Notiz.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 26.435 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1865 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent.

