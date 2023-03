Nikkei, Topix & Co. Asiatische Börsen zum Ende der Woche im Aufwind

Die asiatischen Börsen werden von schwächeren Inflationsdaten angeschoben. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel im Plus.

Die Anleger greifen zum Ende der Woche zu. (Foto: AP) Börse Asien

Singapur Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der japanische Nikkei legte zu, nachdem der Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlich wurde und zeigte, dass die Kerninflation sich in Tokio den zweiten Monat in Folge verlangsamt hat. Die asiatischen Anleger reagierten auch positiv auf die PMI-Daten aus China, die zeigten, dass die Industrie zwar langsam aber stetig wächst und auch der Dienstleistungssektor sich weiter erholt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent höher bei 28.047 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 2003 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen