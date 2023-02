Nikkei, Topix & Co Asiatische Märkte rutschen zum Ende der Woche ab

Zinsunsicherheit aus den USA greift auf die asiatischen Anleger über. Die wichtigsten Indizes liegen im frühen Handel im Minus.

Singapur, Tokio Die asiatischen Märkte sind zum Ende der Woche am Freitag abgerutscht. Die Anleger reagierten mit Unsicherheit auf die steigenden Zinsen in den USA, zudem ließen die US-Wirtschaftsdaten die Befürchtungen wachsen, dass die US-Notenbank an ihrem geldpolitischen Straffungskurs festhalten wird. „Wie man es auch dreht und wendet, die Inflation ist heiß“, sagte Tapas Strickland, Leiter der Marktwirtschaft bei der National Australia Bank. „Die jüngsten Daten stützen die Ansicht der Fed, dass sie die Zinsen weiter anheben und länger hoch halten muss“, so Strickland.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 27.537 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1992 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

