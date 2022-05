Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen atmen nach Lockdown-Ende in Shanghai auf

Die Anleger in Asien starten mit guter Laune in die neue Woche. Die Corona-Beschränkungen in Shanghai werden aufgehoben und die US-Notenbank könnte die Zinsen weniger aggressiv erhöhen.

Die Corona-Beschränkungen in Shanghai werden aufgehoben – ganz zur Freude der Anleger. (Foto: E+/Getty Images) Shanghai Börse

Tokio Die Stimmung an den Märkten in Asien hat sich zu Wochenauftakt dank der angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Shanghai aufgehellt. Von Mittwoch an soll in der chinesischen Wirtschafts- und Finanzmetropole, in der rund 25 Millionen Menschen leben, der zwei Monate dauernde Lockdown im Wesentlichen aufgehoben werden. Auch haben die Anleger Hinweise aufgegriffen, dass die US-Notenbank nach einer aggressiven Zinserhöhung ihre Straffung in den kommenden Monaten verlangsamen könnte. „Die Hoffnungen, ob naiv oder nicht, auf eine Pause im Straffungszyklus der Fed bereits im September, schwingen weiter mit“, sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei NAB.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 27.245 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent und lag bei 1917 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

