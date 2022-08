Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen drehen nach guten Bilanzen der US-Einzelhandelsriesen ins Plus

Die Anleger in Asien freuen sich über gute Quartalszahlen von Walmart und Home Depot in den USA. Sie schöpfen Hoffnung auf eine Verbesserung der Weltwirtschaft.

Die Anleger in Asien blickt hoffnungsvoll auf die weltweite Wirtschaftslage. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Hongkong Besser als erwartete Ergebnisse der US-Einzelhandelsriesen lassen die Märkte in Asien am Mittwoch aufatmen. Die Unternehmensgewinne über den Erwartungen lassen die Anleger auf einen breiteren Spielraum für die US-Notenbank Fed hoffen, die Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Das Protokoll der letzten Sitzung wird im Laufe des Tages veröffentlicht, ebenso wie die US-Einzelhandelsdaten für Juli.

„Die Einzelhandelsumsätze sollten widerstandsfähiger gewesen sein, da die niedrigeren Preise an den Zapfsäulen die Kaufkraft des durchschnittlichen amerikanischen Haushalts verbessert haben und der Amazon Prime Day in diesem Monat möglicherweise auch Schnäppchenjäger angezogen hat“, schrieben die Analysten der Saxo Bank in einer Notiz.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 29.101 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1997 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

