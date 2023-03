Nikkei, Topix & Co. Asien-Börsen erholen sich dank nachlassender Bankenangst

Die Anleger gehen mehr Risiko ein. Die Krise ist aber nicht ausgestanden, der Bankenausschuss befragt derzeit noch Behörden zur Pleite der SVB.

Anleger in Asien sind kauffreudiger.

Singapur Die nachlassenden Sorgen über den Bankensektor beleben am Mittwoch die Risikobereitschaft der Anleger in Asien. Nach wochenlanger Volatilität nach dem Zusammenbruch zweier US-Banken und der Rettung der Credit Suisse beruhigten sich die Märkte in dieser Woche durch den Verkauf von Vermögenswerten des insolventen Kreditgebers Silicon Valley Bank.

Der Bankenausschuss des US-Senats befragt derzeit zur Pleite der SVB und der Signature Bank führende Vertreter der US-Bankenaufsicht, der US-Notenbank Fed, des Einlagensicherungsfonds FDIC und des Finanzministeriums. Nach den Turbulenzen wurde den Behörden eine zu laxe Aufsicht der Regionalbanken vorgeworfen. „Die Anleger haben ihre Angst noch nicht ganz verloren ... und die Andeutungen einer großen regulatorischen Überarbeitung werden den Sektor wahrscheinlich belasten, bis Einzelheiten bekannt werden“, sagte Robert Carnell, regionaler Leiter der Forschungsabteilung Asien-Pazifik bei ING.

