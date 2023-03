Nikkei, Topix & Co. Asien-Börsen erholen sich vor Fed-Entscheid von Banken-Turbulenzen

Die Anleger sind positiv gestimmt. Sie erwarten nun die erneute Zinssitzung der Fed. Nikkei und Topix legen jeweils 1,9 Prozent zu.

Anleger in Asien erwarten die Fed-Sitzung am Mittwoch. (Foto: Reuters) Anzeige

Tokio, Sydney Die Anleger in Asien fassen nach den Schockwellen nach den Zusammenbrüchen der Credit Suisse und der Silicon Valley Bank am Mittwoch neuen Mut und sind vor dem anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in Kauflaune. Die Zusicherung von US-Finanzministerin Janet Yellen ermutigte die Börsianer, dass das entschlossene Handeln der Regulierungsbehörden das Finanzsystem stabilisiert habe.

„Die Sorgen um den Finanzsektor sind ein Stück zurückgegangen, und infolgedessen ist der japanische Aktienmarkt dabei, die Verluste vom Montag wieder aufzuholen“, sagte Maki Sawada von Nomura Securities. „Da die Entscheidung der US-Notenbank jedoch mit ziemlicher Sicherheit Auswirkungen auf die globalen Aktienmärkte haben wird, dürften die japanischen Aktien nach dem Ende der anfänglichen Kaufwelle kopflastig werden.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen