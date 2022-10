Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen fehlt nach Xi-Wiederwahl gemeinsame Richtung

Die Anleger in Asien werden von der Hoffnung eines baldigen Endes der US-Zinserhöhungen befeuert, das treibt Topix und Nikkei an. Chinesische Aktien fallen jedoch auf ein Jahrestief.

Singapur Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Dienstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Getrieben von der Rally an der Wall Street und in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 27.201 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1904 Punkten.

Die chinesischen Aktien fielen jedoch auf ein Jahrestief, nachdem die Wiederwahl von Chinas Staatschef Xi Jinpings Befürchtungen aufkommen ließ, dass eine mächtigere Parteiführung dem Staat auf Kosten des Privatsektors immer mehr Vorrang einräumen würde.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.

