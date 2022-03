Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen fester – Hoffnung auf Wirtschaftshilfen in China

Die Börsen in Asien haben am Mittwoch auch dank erholter Kurse in China zugelegt. In Japan waren vor allem Fluggesellschaften gefragt.

Die asiatischen Börsen haben leicht zugelegt. (Foto: Reuters) Märkte Asien

Shanghai/Tokio Ermutigt von festeren US-Börsen und einem nachlassenden Preisdruck durch gesunkene Energiepreise haben Anleger in Asien am Mittwoch bei Aktien wieder zugegriffen. Zudem schöpften Investoren Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei-Index um 1,6 Prozent auf 25.762 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent.

In China ging es noch rasanter nach oben, nachdem Investoren auf konjunkturstützende Maßnahmen der Regierung setzten. Die Börse in Shanghai stieg um 3,5 Prozent. In Hongkong ging es acht Prozent nach oben, nachdem die Kurse dort am Dienstag um knapp sechs Prozent nach unten gerauscht waren. Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He signalisierte zuletzt Schritte zur Ankurbelung der Wirtschaft und in Richtung einer für die Kapitalmärkte günstigeren Politik.

Zudem fiebern die Investoren dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend entgegen. An der Börse gilt eine Zinserhöhung der Federal Reserve um einen Viertel Prozentpunkt als ausgemacht. Investoren warten vor allem auf Signale für möglicherweise drastischere Schritte in den kommenden Monaten.

„Ein Rückgang der Ölpreise hat die Stimmung aufgehellt und die Anleger hoffen, dass Fed-Chef Jerome Powell einen klareren Weg für die Zinserhöhung aufzeigen wird, um Unsicherheiten zu beseitigen“, sagte Ikuo Mitsui, Fondsmanager bei Aizawa Securities. „Aber die Volatilitäten bleiben hoch, und die Märkte reagieren empfindlich auf negative Signale.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Gefragt waren in Tokio am Mittwoch vor allem Fluggesellschaften. Der Branchensektor stieg um 3,8 Prozent. Erwartet wird, dass Japan die Aufhebung der Corona-Beschränkungen für Tokio und andere Präfekturen ankündigt.

Mehr: „Dreifaches Defizit am Markt“ – Ukrainekrieg lässt Ölpreis extrem schwanken