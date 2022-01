 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen geben nach – Investoren warten auf neue Zahlen zur US-Inflation

Investoren in Asien fürchten, dass die US-Inflationsrate höher ausfallen könnte als sieben Prozent. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck.

Singapur Die Aussicht auf eine zügige Zinswende in den USA trübt die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. In Tokio fiel der Nikkei-Index am Dienstag um knapp ein Prozent auf 28.222 Punkte.

Immer mehr Anleger rechnen mittlerweile damit, dass die US-Notenbank Fed bereits im März den Leitzins anheben könnte. Weitere Hinweise erhofften sich Investoren von der Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell im Tagesverlauf vor dem US-Kongress.

Auf den Verkaufszetteln der Anleger standen vor allem Technologiewerte. Der Chiphersteller Tokyo Electron büßte mehr als drei Prozent ein, der Sensorhersteller Keyence gab knapp acht Prozent nach. Die Titel des Tech-Investors Softbank sanken mehr als zwei Prozent.

„Der japanische Markt wurde durch das schwache Ende der Wall Street in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen nach unten gezogen, und die Stimmung der Anleger war in Bezug auf die geldpolitischen Aussichten in den USA vorsichtig“, sagte Shoichi Arisawa, Investment-Experte bei IwaiCosmo Securities.

Denn vor den am Mittwoch anstehenden Daten zur US-Inflation hielten sich die Anleger lieber bedeckt. Die Verbraucherinflation für Dezember soll am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gegeben werden und im Jahresvergleich voraussichtlich um sieben Prozent steigen. Dies spricht dafür, dass die Zinssätze von der US-Notenbank Fed eher früher als später erhöht werden.

Die Furcht vor einer raschen Zinserhöhung durch die Fed drückte auch die Börse in Schanghai und den Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen um rund ein Prozent. In Südkorea zeigte sich der Index nahezu unverändert.

