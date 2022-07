Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen gehen vor Bilanzsaison und US-Inflationsdaten in Deckung

Asien-Börsen gehen vor Bilanzsaison und US-Inflationsdaten in Deckung

Nikkei, Topix und Co.

Die Anleger in Asien blicken zum Wochenstart verunsichert in Richtung USA. Dort stehen diese Woche Quartalszahlen aus dem Bankensektor und neue Inflationsdaten an.

