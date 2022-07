Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen geraten vor Notenbank-Treffen unter Druck

Die meisten wichtigsten Indizes haben am Montag schwächer notiert. Erneute Lockdowns in China, aber auch der US-Zinsentscheid bereiten den Anlegern Sorgen.

Die asiatischen Börsen starteten zunächst uneinheitlich in den Tag. (Foto: imago images/VCG) Börse Hongkong

Hongkong Vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank haben die Aktienmärkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Auch wenn die Furcht vor einer möglichen Zinserhöhung der Fed um einen vollen Prozentpunkt nachgelassen habe, gebe es noch viele Unsicherheiten, sagten Börsianer.

„Es fehlen noch einige Faktoren, wie zum Beispiel die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Arbeitslosenquote in den USA“, konstatierte Kerry Craig, Stratege bei JPMorgan.

Die abgeflaute Angst vor einem noch drastischeren Schritt auf dem Zinserhöhungspfad der Fed hatte zuletzt für ein Durchatmen an den Aktienmärkten geführt. Noch vor der Fed kommen bereits an diesem Donnerstag die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan zusammen. Von der EZB wird die erste Zinsanhebung seit 2011 erwartet. Volkswirte gehen von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte aus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen