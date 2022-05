Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen geraten wegen Konjunktursorgen ins Wanken

Der Nikkei und Topix lagen im Tagesverlauf höher, die Börse in Schanghai verlor hingegen. Außerdem ist Japans Wirtschaft zu Jahresbeginn wieder geschrumpft.

Japans Wirtschaft ist wieder geschrumpft. (Foto: IMAGO/AFLO) Börse Tokio

Singapur Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch auf keine gemeinsame Richtung einigen. Während der Nikkei von Technologiewerten getrieben auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen kletterte, drückte den Anleger in China die nagenden Zweifel an der hohen Inflation und die Belastung der globalen Wachstumsaussichten auf die Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.851 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1880 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

