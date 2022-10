 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen hoffen auf kleinere Zinsschritte

Die Anleger in Asien blicken optimistisch in Richtung USA. Die Notenbank könnte das Tempo der Zinserhöhungen drosseln. Chinas Exportwachstum verlangsamt sich derweil weiter.

Singapur / Tokio Die Anleger in Asien fassen zu Wochenauftakt wegen einer möglichen Verlangsamung der US-Zinserhöhungen neuen Mut. Die Märkte rechnen nach wie vor mit einer Anhebung um 75 Basispunkte im nächsten Monat, haben aber ihre Erwartungen für einen ähnlichen Schritt im Dezember zurückgefahren. Börsianer blicken nun auf die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt und auf die Kerninflationsdaten, die in dieser Woche anstehen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 27.224 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1902 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

