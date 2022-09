Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen legen leicht zu

Die Anleger in Asien warten auf Inflationsdaten aus den USA und kaufen nur vorsichtig zu. Analysten warnen, dass die Kerninflation wahrscheinlich weiter steigen wird .

Die asiatischen Börsen streben ins Plus. (Foto: Reuters) Börse Schanghai

Singapur Die Anleger in Asien waren nach den Feiertagen in China und Südkorea in Kauflaune und holten den weltweiten Aufschwung an den Börsen nach. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten, von denen sich die Börsianer einen entscheidenden Hinweis auf die Zinsaussichten versprechen, deckelte allerdings die Nachfrage. Analysten warnen, dass die Kerninflation wahrscheinlich weiter steigen wird und dass die kurzfristigen Auswirkungen auf die Zinsen unklar sind. „Es ist noch zu früh, um das Ende der Inflation zu feiern, wie es einige Marktteilnehmer bereits zu tun scheinen“, sagte ING-Ökonom Rob Carnell.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 0,3 Prozent auf 28.614 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 0,3 Prozent und lag bei 1986 Punkten. Der Shanghai-Composite-Index schloss nahezu unverändert.

Hingegen rutschte der Hang-Seng-Index in Hongkong leicht ins Minus und schloss 0,2 Prozent tiefer.

