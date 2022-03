Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen legen nach Russland-Ukraine-Gesprächen zu

Die Anleger in Asien schöpfen wieder Hoffnung angesichts der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Alle Indices steigen im Mittagshandel leicht.

Tokio Neue Zuversicht nach Gesprächen der Kriegsparteien Russland und Ukraine haben die Asien-Börsen am Mittwoch steigen lassen. Der MSCI-Index der wichtigsten Aktien außerhalb Japans legte um ein Prozent zu. Der Hauptindex der Börse in Shanghai stieg um 0,9 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen um 1,48 Prozent. In Japan gab der Nikkei-Index wegen Gewinnmitnahmen leicht nach.

Der Ölpreis legte wieder leicht zu, US-Leichtöl und die Nordseesorte Brent stiegen um etwa ein Prozent Im asiatischen Devisenhandel belastete wachsende Renditeunterschied zwischen den USA und Japan den Yen, ein Dollar kostete 122,36 Yen. Der Euro stieg um 0,2 Prozent auf 1,1112 Dollar.

Mehr: „Graue Schwäne“: Auf diese fünf Risiken sollten Anleger achten



