 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen legen vor Treffen in Jackson Hole zu

Die Börsen in Asien folgen der Wall Street, die am Mittwoch positiv schloss. Dennoch bleiben die Anleger wegen möglicher künftiger Zinserhöhungen in den USA angespannt.

Anleger warten auf Hinweise, wie hoch künftige Zinserhöhungen der Fed ausfallen könnten. (Foto: Reuters) Börse in Schanghai

Hongkong Die asiatischen Aktienmärkte starten vor der jährlichen Konferenz der US-Notenbank in Jackson Hole am Donnerstag weitgehend positiv. Die Börsianer warten nervös auf Hinweise, wie stark künftige Zinserhöhungen der Fed ausfallen könnten. Die Anleger rechneten nun mit einem Höchststand des Leitzinses von 3,80 Prozent im März 2023, vor zwei Wochen lag die Schätzung noch bei 3,62 Prozent, sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor der NAB. „Die Marktbewegungen stehen zumindest im Einklang mit dem aggressiven Tönen der Fed in den letzten Wochen.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 28.464 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1975 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der Handel in Hongkong Börse war am Donnerstagmorgen wegen des schweren Tropensturms Ma-on ausgesetzt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen