Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen nach BOJ-Entscheid uneinheitlich

Die Bank of Japan hält wie erwartet weiterhin an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. In China drückten dagegen Konjunktursorgen die Kurse.

Anleger halten sich am Donnerstagmorgen zurück. (Foto: dpa) Chinesische Märkte

Peking, Hongkong Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 27.803 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,2 Prozent, während die Börse in Shanghai 0,5 Prozent im Minus lag. Keine Überraschung gab es bei der Zinsentscheidung der japanischen Zentralbank. Anders als viele Notenbanken weltweit hält die Bank of Japan (BOJ) weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und beließ die kurzfristigen Zinsen bei minus 0,1 Prozent.

Die Europäische Zentralbank trifft sich ebenfalls am Donnerstag, um die Zinswende in Europa zu einzuläuten. In China drückten Konjunktursorgen die Kurse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen