Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen nach Fed-Entscheid zuversichtlich

Anleger reagieren erfreut auf den Kurs der Fed: Die US-Notenbank wies auf eine gewisse Abschwächung der jüngsten Daten hin.

Anleger starten mit Kauflaune in den Donnerstag. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Frankfurt / Tokio Hoffnungen auf eine mögliche Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed lassen am Donnerstag die Märkte in Asien aufatmen. Wie erwartet hob die Fed die Zinsen in ihrer Sitzung zwar um 75 Basispunkte auf die Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent an, wies aber auf eine gewisse Abschwächung der jüngsten Daten hin.

„Die Fed fühlt sich nicht mehr hinter der Zinskurve und kann nun die Angemessenheit ihrer Politik von Sitzung zu Sitzung beurteilen“, sagte Elliot Clarke von der australischen Bank Westpac. „Das soll nicht heißen, dass der Zinserhöhungszyklus abgeschlossen ist oder gar eine Pause bevorsteht, aber die Risiken scheinen sich von einer Aufwärts- zu einer Abwärtsspanne zu entwickeln.“ Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 27.804 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1945 Punkten.

