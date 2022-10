 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen nach Konjunkturabkühlung im Aufwind

Die Kehrtwende der australischen Zentralbank hebt die Stimmung der Anleger in Asien. Nikkei und Topix stiegen im Verlauf leicht.

Asiatische Anleger haben zugekauft. (Foto: Reuters) Märkte Asien

Sydney / Peking / Tokio Hoffnungen auf weniger aggressive Zinserhöhungen weltweit lassen am Mittwoch die Märkte in Asien aufatmen. Den Auftakt machte die australische Zentralbank, die am Dienstag mit einem unerwartet kleinen Zinsschritt überrascht hat. Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte ihren Leitzins am Dienstag lediglich um einen viertel Prozentpunkt. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen größeren Zinsschritt um erneut einen halben Punkt nach oben erwartet.

