Nikkei, Topix und Co. Asien-Börsen nach Pelosi-Besuch im Plus

Die USA haben sich in der Nacht um Deeskalation bemüht. Anleger nehmen das mit der Erleichterung auf. Der japanische Nikkei liegt im frühen Handel 0,5 Prozent im Plus.

Asiatische Anleger verfolgen weiterhin die Entwicklungen zwischen den USA und China. (Foto: Reuters) Asien Börsen

Sydney / Peking Die Anleger in Asien zeigen sich zu Handelsbeginn am Mittwoch erleichtert über Deeskalationsbemühungen der USA nach den erhöhten Spannungen mit China vor dem Hintergrund des Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte, die „Ein-China-Politik“ der USA werde mit der Reise nicht in Frage gestellt. „Wir wollen nicht, dass sich dies zu einer Krise oder einem Konflikt ausweitet.“

Es gebe Grund, die Situation zu verschärfen. „Hongkonger und chinesische Aktien haben etwa ein Drittel ihrer gestrigen Verluste wieder aufgeholt, weil sie erleichtert waren, dass es über Nacht keine größere Konfrontation gab“, sagte Steven Leung, von UOB Kay Hian in Hongkong. „Allerdings werden die Anleger wegen der nach Pelosis Abreise geplanten Militärübungen nervös bleiben.“ Das chinesische Militär hatte als Reaktion auf den Taiwan-Besuch Luft- und Seeübungen in der Nähe von Taiwan angekündigt.

