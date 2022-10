 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen nach russischen Ukraine-Angriffen ohne gemeinsame Richtung

Die russischen Angriffe in der Ukraine haben die Anleger in Asien verunsichert. Sie befürchten erneute Auswirkungen auf die Lieferketten und eine Verschärfung der Energiekrise.

Die Anleger in Asien blicken verunsichert in Richtung Ukraine. (Foto: dpa) Börse Tokio

Frankfurt, Tokio Die Märkte in Asien können sich am Dienstag nach schweren russischen Angriffen auf ukrainische Städte auf keine gemeinsame Richtung einigen. „Investoren sind unglaublich besorgt darüber, was als Nächstes passiert, wie es sich auf die Lieferketten auswirken wird und ob es die Energiekrise verschärfen wird“, sagte Danni Hewson, Finanzanalyst beim Broker AJ Bell.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,3 Prozent tiefer bei 26.481 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent und lag bei 1872 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

