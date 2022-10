 Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen nach US-Arbeitsmarktdaten im Minus

Eine lockerere Geldpolitik der Fed rückt nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten in weitere Ferne. Die wichtigsten Indizes liegen am Morgen im Minus.

Die wichtigsten Indizes liegen zum Wochenstart im Minus. (Foto: AP) Anzeige des Nikkei

Frankfurt, Tokio Die Aktienmärkte in Asien geben zu Wochenauftakt nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte der Notenbanken auf. „Wir befinden uns mitten in der größten und synchronisiertesten Straffung der globalen Geldpolitik seit mehr als drei Jahrzehnten“, sagte Bruce Kasman von JPMorgan.

Auch wenn der anstehende Verbraucherpreisindex für September eine Abschwächung der Warenpreise zeigen dürfte, werde die US-Notenbank Fed „auf den Hauch von Inflationsabschwächung“ nicht reagieren, solange der Arbeitsmarkt angespannt bleibe. Auch geopolitische Spannungen trugen zur Unsicherheit der Anleger bei. Die Anleger gingen in Abwartehaltung, wie der Kreml auf die Explosion der einzigen russischen Brücke zur Krim reagieren würde.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Feiertage in Japan und Südkorea sorgten für einen dünnen Handel in Asien.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen