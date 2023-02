Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen ohne klare Richtung nach Fed-Ausblick

Aussagen der Fed setzen besonders Anleger in Japan weiter unter Druck. Der Nikkei sinkt um 0,1 Prozent. Die chinesischen Indizes stiegen hingegen an.

Anleger in China hoffen auf eine Erhohlung der konjunkturellen Lage. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Sydney, Peking Anleger in China haben sich in der Hoffnung auf eine Entspannung zwischen den USA und China aus der Deckung gewagt. Der Shanghai-Composite-Index zog am Donnerstag um 1,1 Prozent an, der Hongkonger Hang Seng gewann 1,5 Prozent.

US-Präsident Joe Biden hatte am späten Mittwochabend auf die Frage des Nachrichtensenders PBS NewsHour, ob die Beziehungen zu China großen Schaden genommen hätten mir: „Nein, nein“, geantwortet. Er selbst und seine Vermittler seien im Dialog mit Peking. Die USA hatten am Samstag einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Küste abgeschossen. Sie werfen China vor, den Ballon zur versuchten Überwachung strategischer Einrichtungen in den USA eingesetzt zu haben. Peking wiederum spricht von wissenschaftlichen Zwecken.

Anleger griffen in Erwartung einer Konjunkturerholung vor allem bei konsumabhängigen Werten zu. Aktien der Spiritousen-Hersteller Wuliangyi Yibin und Kweichow Maotai gewannen bis zu 3,9 Prozent.

